தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டி அட்டூழியம் பேரீஞ்சம்பாக்கத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு
தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டி அட்டூழியம் பேரீஞ்சம்பாக்கத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:03 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்:: தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேற்றப் படும் கழிவுகளை, பேரீஞ்சம்பாக்கம் கிராமத்தில், மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலத்தில் கொட்டி குவிப்பதால், சுற்றுச் சூழல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியம், பேரீஞ்சம்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள பச்சையம்மன் கோவில் அருகே, அரசு மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலம் பல ஏக்கர் உள்ளது. இங்கு, வனத்துறை சார்பில் நாவல் உள்ளிட்ட ஏராளமான மரங்கள் நடவு செய்யப்பட்டு உள்ளன.
இந்நிலையில், ஒரகடம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் செயல்படும் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகள், லாரிகளில் எடுத்து வரப்பட்டு, புறம்போக்கு நிலத்தில் கொட்டி குவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதனால், மேய்க்கால் புறம்போக்கு பகுதி குப்பை மேடாக மாறி வருகிறது. சுற்றுச்சூழலுக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. தவிர, மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் கால்நடைகள், இவற்றை உண்பதால் பாதிக்கப்படுகின்றன.
எனவே, பேரீஞ்சம்பாக்கத்தில் புறம்போக்கு நிலத்தில் தொழிற்சாலை கழிவுகளை கொட்டுவோர் மீது, போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.