மாவட்டம் முழுதும் மழைக்கால மருத்துவ முகாம்கள் அமைப்பு
மாவட்டம் முழுதும் மழைக்கால மருத்துவ முகாம்கள் அமைப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 07:02 PM
காஞ்சிபுரம்: மழைக்காலத்தில் டெங்கு, வைரஸ் காய்ச்சல், சளி, இருமல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருவதால், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இன்று (அக்.,23), 30க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், கொசுக்கள் உற்பத்தி அதிகரித்து, டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
மேலும், தட்பவெப்ப நிலை மாற்றத்தால் வைரஸ் காய்ச்சல், சளி, இருமல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகளும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதை தொடர்ந்து, கிராமபுறங்களில் பொதுமக்களுக்கு உரிய நேரத்தில் மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்கும் வகையில், மருத்துவ முகாம்களை அமைக்க, சுகாதார துறைக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன்படி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கிராமப்புறங்கள் மட்டுமின்றி, நகர்ப்புறங்களிலும் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, இன்று மாவட்டம் முழுதும் 30க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டன.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியத்தில் மட்டும் எட்டு இடங்களில் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. விஷார், திருப்புட்குழி உள்ளிட்ட கிராமங்களிலும், காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளிலும் மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
முகாம்களில் காய்ச்சல், சளி, இருமல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகளுடன் வந்தவர்களை மருத்துவ குழுவினர் பரிசோதித்து, தேவையான மருந்துகளை வழங்கினர். மேலும், காய்ச்சல் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் அலட்சியமாக இருக்காமல் உடனே மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மழைக்காலத்தில் குடிநீரை காய்ச்சி குடித்தல், வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்து கொள்ளுதல், கொசுக்கள் உற்பத்தியாவதை தடுத்தல் உள்ளிட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என, சுகாதாரத்துறையினர் வலியுறுத்தினர்.