சாலவாக்கம் ஒன்றியம் பிரிக்கப்பட்டும் கிராம மக்கள் அலைக்கழிப்பு! : பி.டி.ஓ., அலுவலகம் உள்ளிட்ட எந்த கட்டமைப்பும் வரல
சாலவாக்கம் ஒன்றியம் பிரிக்கப்பட்டும் கிராம மக்கள் அலைக்கழிப்பு! : பி.டி.ஓ., அலுவலகம் உள்ளிட்ட எந்த கட்டமைப்பும் வரல
UPDATED : அக் 09, 2026 03:46 AM
ADDED : அக் 08, 2026 10:24 PM
UPDATED : அக் 09, 2026 03:46 AM ADDED : அக் 08, 2026 10:24 PM
உத்திரமேரூர்: உத்திரமேரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தை பிரித்து, சாலவாக்கத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய ஊராட்சி ஒன்றியம் அமைப்பதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டு பல மாதங்கள் கடந்தும், திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியாமல் அதிகாரிகள் திணறி வருகின்றனர். இது, அப்பகுதி மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், உத்திரமேரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், மொத்தம் 73 கிராம ஊராட்சிகள் உள்ளன.
நிர்வாக வசதிக்காகவும், பொதுமக்கள் ஒன்றிய அலுவலகத்தை எளிதில் அணுகும் வகையிலும், உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தை பிரித்து, சாலவாக்கத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய ஒன்றியம் அமைக்க வேண்டும் என, பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வந்தது.
சாலவாக்கத்தை சுற்றிஉள்ள ஊராட்சிகளை சேர்ந்த மக்கள், உத்திரமேரூர் சென்று வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிகளை சந்திக்க, இரண்டு பேருந்துகளை பிடித்து செல்ல வேண்டிய சிரமம் உள்ளது.
இதையடுத்து, உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள 73ல், 38 ஊராட்சிகள் உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்திலும், 35 ஊராட்சிகள் சாலவாக்கம் ஒன்றியத்திலும் இடம்பெறும் வகையில் பிரிக்கப்பட்டன. இதற்கான இறுதி அரசாணை, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியிடப்பட்டது.
அரசாணை வெளியானதும், புதிய ஒன்றியம் தனியாக செயல்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் அடுத்தடுத்து தொடங்கும் என, சாலவாக்கம் பகுதி மக்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், பல மாதங்கள் கடந்தும், அதற்கான பணிகள் நடைமுறைக்கு வரவில்லை.
குறிப்பாக, புதிய ஒன்றிய அலுவலக கட்டடம், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அலுவலர்களை நியமிப்பது, ஒன்றிய நிர்வாக பயன்பாட்டிற்கான அரசு வாகனங்களை வழங்குவது உள்ளிட்ட அடிப்படை கட்டமைப்பு ஏற்பாடுகள் எதுவும் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
இதனால், அரசாணையில் புதிய ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டு இருந்தாலும், நடைமுறையில் அதன் நிர்வாக செயல்பாடுகள் தொடங்காமல் உள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
புதிய ஒன்றியம் அமைக்கப்பட்டால், சாலவாக்கம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள 35 கிராம ஊராட்சிகளைச் சேர்ந்த மக்கள், பல்வேறு அரசு பணிகளுக்காக உத்திரமேரூர் செல்ல வேண்டிய நிலை தவிர்க்கப்படும்.
ஊராட்சி நிர்வாகம், வளர்ச்சி பணிகள், குடிநீர், சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பான பணிகளை கண்காணிப்பதும் எளிதாகும் என, எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால், அலுவலக கட்டடம், பணியாளர்கள், வாகனங்கள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தாமல் இருப்பதால், புதிய ஒன்றியம் எப்போது முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்ற கேள்வி எழுந்து உள்ளது.
எனவே, அரசாணை வெளியிட்டதுடன் நிறுத்தாமல், அடிப்படை கட்டமைப்பு பணிகளை விரைந்து மேற்கொண்டு, புதிய ஒன்றியத்தை முழுமையான செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்து உள்ளனர்.
கிராம சபையில் தீர்மானம்
உத்திரமேரூர் நீண்ட தொலைவு உள்ளது. முறையான சாலை வசதியும் இல்லை. கிராம மக்கள் பி.டி.ஓ., அலுவலகம் சென்று அதிகாரிகளை சந்திக்க மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர். சாலவாக்கத்தில் புதிய பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தை விரைவாக கட்ட வேண்டும். இதற்காக, சாத்தனஞ்சேரி ஊராட்சியில், அக்., 2ம் தேதி நடந்த கிராம சபையில் தீர்மானமும் நிறைவேற்றி உள்ளோம்.
- - பி.கலைச்செல்வி,
ஊராட்சி தலைவி, சாத்தனஞ்சேரி, உத்திரமேரூர்.