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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/﻿ 3வது மாஸ்டர் பிளானில் புது தலைமை செயலகம் இடத்தை அடையாளப்படுத்த வல்லுநர் குழு பரிந்துரை

﻿ 3வது மாஸ்டர் பிளானில் புது தலைமை செயலகம் இடத்தை அடையாளப்படுத்த வல்லுநர் குழு பரிந்துரை

﻿ 3வது மாஸ்டர் பிளானில் புது தலைமை செயலகம் இடத்தை அடையாளப்படுத்த வல்லுநர் குழு பரிந்துரை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:04 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:04 PM

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சென்னை: சென்னை பெருநகருக்காக தயாரிக்கப்படும் மூன்றாவது முழுமை திட்டத்தில், புதிய தலைமை செயலகம், சட்டசபை அமைவதற்கான இடத்தை அடையாளப்படுத்த வேண்டும் என, தொழில்முறை நகரமைப்பு வல்லுநர்கள், அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளனர்.

தமிழக அரசின் தலைமை செயலகம் தற்போது செயல்படும் இடம் ராணுவ கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இந்திய தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, இங்கு புதிய கட்டடங்கள் கட்ட முடியாத நிலை உள்ளது.

அவசியம் இதனால், கடந்த காலத்தில் முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா, தையூர் திருவிடந்தை, சென்னை ராணி மேரி கல்லுாரி, கோட்டூர்புரம் ஆகிய இடங்களில் புதிய தலைமை செயலகம் அமைக்க முயற்சி மேற்கொண்டார். ஆனால், இதற்கான நடவடிக்கைகள் பாதியில் முடங்கின.

இதையடுத்து, முதல்வராக இருந்த கருணாநிதி, ஓமந்துாரார் அரசினர் தோட்டத்தில் புதிய தலைமை செயலகம், சட்டசபை அமைக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தினார். அவரது ஆட்சிக்காலம் முடிந்த நிலையில், புதிய சட்டசபை வளாகம் அரசு மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டு விட்டது.

இந்நிலையில், புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் நிலவும் இடநெருக்கடியால் புதிய தலைமை செயலகம், சட்டசபை அமைப்பதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டிய அவசியம் எழுந்துள்ளது.

இது தொடர்பாக, தொழில்முறை நகரமைப்பு வல்லுநர்கள் சங்க தலைவர் கே.எம்.சதானந்த் கூறியதாவது:

தமிழக அரசின் தலைமை செயலகம், சட்டசபைக்கு நிரந்தரமான ஓர் இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டியது அவசியம். முந்தைய காலங்களில் அரசியல் வேறுபாடு காரணமாக, இதற்கு ஒருமித்த முடிவை எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

தமிழகத்தின் அடுத்த நுாற்றாண்டு தேவையை கருத்தில் வைத்து, நீண்ட தொலைநோக்கு பார்வையுடன், நகரமைப்பு சட்ட விதிமுறைகள் அடிப்படையில், புதிய தலைமை செயலகம், சட்ட சபைக்கான இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

சென்னை பெருநகர் பகுதிக்கு மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிக்கும் பணிகளை, சி.எம்.டி.ஏ., தற்போது மேற்கொண்டு வருகிறது. இதில், ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கான திட்டங்கள் குறித்த விபரங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன.

விரிவான வரைவு அந்த வகையில், தமிழக அரசின் புதிய நிர்வாக தலைமை வளாகம் எங்கு அமைய வேண்டும் என்பதற்கான விபரங்கள், வழிகாட்டுதல்களை முழுமை திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும். அப்போது தான் அரசின் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால், இது போன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும்; பிற வளர்ச்சி திட்டங்களால், புதிய நிர்வாக தலைமை செயலக திட்டத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் தவிர்க்கலாம்.

இது குறித்த விரிவான வரைவு அறிக்கை, முதல்வர் விஜய்க்கு அனுப்பி உள்ளோம். இதன் அடிப்படையில், அவர் நல்ல முடிவு எடுக்க வேண்டும் என, வலியுறுத்துகிறோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இதனிடையே, கோயம்பேடு புறநகர் பேருந்து முனைய இடத்தில், புதிய தலைமை செயலகத்தை அமைக்கலாமா என்றும் அரசு தரப்பில் ஆலோசனை நடந்து வருகிறது.

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