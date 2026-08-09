ஆலை கழிவுகள், குப்பை கொட்டி எரித்து... அட்டூழியம்! ஏரிகள் நிறைந்த காஞ்சியில் இந்த அவலம்;சுகாதார சீர்கேட்டால் பரிதவிக்கும் மக்கள்
ஆலை கழிவுகள், குப்பை கொட்டி எரித்து... அட்டூழியம்! ஏரிகள் நிறைந்த காஞ்சியில் இந்த அவலம்;சுகாதார சீர்கேட்டால் பரிதவிக்கும் மக்கள்
UPDATED : ஆக 09, 2026 02:58 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 02:56 AM
UPDATED : ஆக 09, 2026 02:58 AM ADDED : ஆக 09, 2026 02:56 AM
- நமது நிருபர் குழு -
ஏரிகள் நிறைந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், விவசாயத்திற்கு ஆதாரமாகவும், குடிநீருக்கு அடிப்படை தேவையாகவும் உள்ள ஏரிகள் சீரமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கட்டட கழிவுகள், தொழிற்சாலை கழிவுகளை கொட்டி எரித்து, மர்ம நபர்கள் அட்டூழியம் செய்து வருகின்றனர். சுகாதார சீர்கேட்டால் மக்கள் பரிதவித்து வரும் நிலையில், தடுக்க வேண்டிய அதிகாரிகள் கண்டும், காணாமலும் அலட்சியமாக இருந்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், நீர்வளத்துறை சார்பில், 381 ஏரிகளும், ஊரக வளர்ச்சி துறை கட்டுப்பாட்டில், 380 ஏரிகளும் உள்ளன. ஏரிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளதால், காஞ்சிபுரத்தை ஏரிகள் மாவட்டம் என அழைக்கின்றனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே காட்டரம்பாக்கம் ஊராட்சியில், நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏரி, 250 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட விவசாய நிலங்களுக்கு நீராதாரமாக உள்ளது.
இருங்காட்டுக்கோட்டை சிப்காட் பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், இந்த ஏரியில் கலக்கிறது.
மேலும், தொழிற்சாலை கழிவுகள் ஏரிக்குள் கொட்டப்பட்டு எரிக்கப்படுவதால், மழைக்காலங்களில் அந்த கழிவுகள் நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு, ஏரி நீர் மாசடையும் நிலை உள்ளது.
இதேபோல, மண்ணுார், கீவளூர், இருங்காட்டுக்கோட்டை பகுதிகளில் உள்ள ஏரிகளிலும் குடியிருப்புகளில் இருந்து சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீரை டேங்கர் லாரிகளில் கொண்டு வந்து கொட்டுகின்றனர்.
தொழிற்சாலை கழிவுகளும் ஏரிக்குள் கொட்டப்பட்டு எரிப்பதால், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பதோடு, ஏரியின் இயற்கை சூழலே நாசமாகிறது. மாவட்டம் முழுதும் இதேபோல பல ஏரிகள், குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறிவிட்டன.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி எல்லையில் உள்ள அல்லாபாத் ஏரி, 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால், ஏரி முழுதும் சீமைக்கருவேல மரங்கள் காடு போல வளர்ந்திருந்தன.
இதனால், ஏரியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி பாதிக்கப்பட்டதுடன், மழைக்காலங்களில் கிடைக்கும் நீரை முழுமையாக சேமிக்க முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டது.
பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையை தொடர்ந்து, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி நிர்வாகமும், 'எக்ஸ்னோரா' தன்னார்வ அமைப்பும் இணைந்து, ஏரியை துார்வாரி சீரமைக்க முடிவு செய்தன.
தனியார் நிறுவனத்தின் பொக்லைன் உதவியுடன், ஓராண்டுக்கும் மேலாக பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் ஏரியில் மண்டியிருந்த சீமைக்கருவேல மரங்கள் மற்றும் செடி, கொடிகள் அகற்றப்பட்டன. ஏரிக்கரையும் பலப்படுத்தப்பட்டது.
நீண்ட காலத்துக்கு பின் சீரமைக்கப்பட்ட அல்லாபாத் ஏரி, தற்போது மர்ம நபர்களால் கட்டடக் கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால், மீண்டும் பாதிக்கப்படும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
மர்ம நபர்கள் கட்டட இடிபாடுகள், மண் உள்ளிட்ட கழிவுகளை ஏரிக்குள் கொட்டி வருகின்றனர். இதனால், பல மாதங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்ட சீரமைப்பு பணிகள் மீண்டும் வீணாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஒருபுறம் ஏரிகளை துார்வாரி, கரைகளை பலப்படுத்தி நீராதாரத்தை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
மறுபுறம், தொழிற்சாலை கழிவுகள், கழிவுநீர் மற்றும் கட்டடக் கழிவுகள் நீர்நிலைகளில் கொட்டப்படுவதை தடுக்க, போதிய கண்காணிப்பு இல்லாத நிலை காணப்படுகிறது.
இதனால், ஏரிகள் மாசடைவதுடன், நிலத்தடி நீரும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. குறிப்பாக, ஏரி நீரை நம்பி விவசாயம் செய்யும் பகுதிகளில், எதிர்காலத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
வீடுகளில் சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீரை நீர் நிலைகளில் கொட்டும் டேங்கர் லாரிகள் மீது வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மூலம் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மேலும், நீர்நிலைகளில் தொழிற்சாலை கழிவுநீர் கலக்கும் இடங்கள் மற்றும் குப்பை கழிவுகள் கொட்டி எரிக்கப்படும் இடங்களில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
நீர்வள ஆதாரத்துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, 'ஏரியில் எந்த இடத்தில் குப்பை கொட்டப்படுகிறது என்பதை கண்காணித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். யார் குப்பை கொட்டுகின்றனர் என்பதை கண்காணித்து நோட்டீஸ் கொடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார்.