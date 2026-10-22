வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்பார்த்துள்ள விவசாயிகள்: 25 சதவீதம் தண்ணீர் இல்லாத 347 ஏரிகள்
வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்பார்த்துள்ள விவசாயிகள்: 25 சதவீதம் தண்ணீர் இல்லாத 347 ஏரிகள்
UPDATED : அக் 17, 2026 08:27 PM
ADDED : அக் 17, 2026 08:24 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டடில் உள்ள 381ல், 347 ஏரிகளில் 25 சதவீதம் தண்ணீர் கூட இல்லாத நிலை உள்ளது. இதனால், வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்பார்த்து விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து, இரு நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. அதிகபட்சமாக உத்திரமேரூரில் 13.4 செ.மீ., காஞ்சிபுரத்தில் 9 செ.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது. இருப்பினும், மாவட்டத்தில் நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏரிகளில் பெரும்பாலானவை வறண்ட நிலையிலேயே உள்ளன.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், மூன்று மாதங்களாக தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவில் பெய்யவில்லை. இதனால், நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து குறைந்து, பல ஏரிகள் வறண்டு காணப்பட்டன.
இதன் காரணமாக, விவசாயத்திற்கான நீராதாரம் பாதிக்கப்படும் என்ற கவலை விவசாயிகள் மத்தியில் நிலவியது. இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதால், ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து, நீர்நிலைகள் நிரம்பும் என, விவசாயிகள் நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகளின் தற்போதைய நீர் இருப்பு நிலவரம் கவலை அளிக்கும் வகையில் உள்ளது. ஒரு ஏரி கூட 75 அல்லது 100 சதவீத அளவுக்கு தண்ணீர் நிரம்பவில்லை. ஒரேயொரு ஏரி மட்டுமே, 50 சதவீதம் அளவுக்கு நிரம்பியுள்ளது. 32 ஏரிகளில் 25 சதவீதம் அளவுக்கு தண்ணீர் உள்ளது. மற்ற 348 ஏரிகளில் 25 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே நீர் இருப்பு உள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை காலமான அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்களில் பெய்யும் மழை, மாவட்டத்தின் ஏரிகளை நிரப்புவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
எனவே, அடுத்தடுத்த நாட்களில் பெய்யும் மழையை எதிர்பார்த்து விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர். மழைப்பொழிவு தொடர்ந்து அதிகரித்தால் மட்டுமே ஏரிகளில் நீர் இருப்பு உயர்ந்து, விவசாயத்திற்கான நீராதாரம் மேம்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.