/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/மின்கம்பம் சேதம் மாற்றி அமைக்க காவாம்பயிர் மக்கள் கோரிக்கை
மின்கம்பம் சேதம் மாற்றி அமைக்க காவாம்பயிர் மக்கள் கோரிக்கை
மின்கம்பம் சேதம் மாற்றி அமைக்க காவாம்பயிர் மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 16, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:24 PM
அ நிறம் | அளவு
சாலவாக்கம்: காவாம்பயிர் கிராமத்தில், சாலையோரம், விவசாய நிலத்தில் சேதமடைந்துள்ள மின்கம்பத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
காவாம்பயிர் கிராமத்தில் இருந்து நெய்யாடுபாக்கம் செல்லும் சாலையோரம், குடியிருப்பு மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்கு மின்வாரியம் மூலம் மின்கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டு, மின் வினியோகம் செய்யபட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், மின்கம்பத்தில் கான்கிரீட் பெய்ர்ந்து, கம்பிகள் துருப்பிடித்து உள்ளன. இதனால், பலத்த காற்று வீசினால் மின்கம்பம் சாய்ந்து, விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, சேதமடைந்துள்ள மின்கம்பத்தை அகற்றி விட்டு, புதிது அமைக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.