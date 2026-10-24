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வரத்து கால்வாயில் களை செடிகள் சீரமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
வரத்து கால்வாயில் களை செடிகள் சீரமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
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சாலவாக்கம்: காட்டுப்பாக்கத்தில் உள்ள நீர்வரத்து கால்வாயில் வளர்ந்துள்ள களை செடிகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
உத்திரமேரூர் சித்தேரியில் இருந்து விவசாய நிலங்களுக்கு நீர்வரத்து கால்வாய் செல்கிறது. இக்கால்வாயை முறையாக பராமரிக்காததால், காட்டுப்பாக்கத்தில் உள்ள நீர்வரத்து கால்வாயில் களைச் செடிகள் வளர்ந்துள்ளன. இதனால், மழைநீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், குடியிருப்புகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களை மழைநீர் சூழும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, நீர்வரத்து கால்வாயை துார்வாரி சீரமைக்க, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.