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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/﻿ அரும்புலியூர் ஏரிக்கரை மீது தார்ச்சாலை அமைக்க விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

﻿ அரும்புலியூர் ஏரிக்கரை மீது தார்ச்சாலை அமைக்க விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

﻿ அரும்புலியூர் ஏரிக்கரை மீது தார்ச்சாலை அமைக்க விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஆக 02, 2026 04:36 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 04:36 AM

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அரும்புலியூர்: மழைக்காலங்களில் அரும்புலியூர் ஏரிக்கரை சகதியாகி வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படுவதால், தார்ச்சாலை அமைக்க வேண்டுமென,விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், அரும்புலியூரில் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ், 400 ஏக்கர் பரப்பிலான ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரி நீர் பாசனத்தை கொண்டு அரும்புலியூர், காவணிப்பாக்கம், கரும்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த 600 ஏக்கர் பரப்பிலான விவசாய நில ங்கள் பாசனம் பெறுகின்றன.

கடந்த ஆண்டுகளில் அரும்புலியூர் ஏரிக்கரை முழுக்க சீமை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்திருந்தன.

இதனால், விவசாயம் சார்ந்த பணிகளின் பயன்பாட்டிற்காக மாட்டு வண்டி, டிராக்டர் மற்றும் நெல் அறுவடை இயந்திரம் போன்ற வாகனங்களை ஏரிக்கரை மீது இயக்க முடியாத நிலை இருந்து வந்தது. இதையடுத்து, ஏரிக்கரை மீது உள்ள சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற அப்பகுதி விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.

இதனிடையே, 2024ம் ஆண்டில், 'ட்ரிபிள் ஆர்' எனும், பழுதுபார்த்தல், புதுப்பித்தல், சீரமைத்தல் திட்டத்தின் கீழ், 1.90 கோடி ரூபாய் செலவில் அரும்புலியூர் ஏரிக்கரை பலப்படுத்துதல் மற்றும் மதகு, கலங்கல் பகுதி சீரமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் நடந்தன.

அப்போது, ஏரிக்கரை மீதுள்ள சீமை கருவேல மரங் கள் அகற்றப்பட்டன. எனினும், மீண்டும் முள் மரங்கள் வளர்வதோடு, மழைக்காலங்களில் ஏரிக்கரை சகதியாகி மாட்டு வண்டி மற்றும் டிராக்டர் போன்ற வாகனங்கள் இயக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.

எனவே, அரும்புலியூர் ஏரிக்கரையில், காவணிப்பாக்கம் வரை தார்ச்சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என, அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பொது மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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