காஞ்சிபுரத்தில் வரும் 13ல் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
காஞ்சிபுரத்தில் வரும் 13ல் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 04:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:31 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், நவம்பர் மாதத்திற்கான கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம், வரும் 13ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், வருவாய் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகளின் குறைகளை கேட்டறிந்து, வேளாண் தொடர்பான பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், மாதந்தோறும் விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதில், விவசாயிகள், தங்கள் கோரிக்கைகளை நேரடியாக அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து, தீர்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, காஞ்சிபுரம் கோட்டத்திற்கான நவம்பர் மாதத்திற்கான கூட்டம், சப் – கலெக்டர் புவனேஷ்ராம் தலைமையில், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலக கூட்டரங்கில் 13ம் தேதி, காலை 11:00 மணிக்கும், ஸ்ரீபெரும்புதுார் கோட்டத்திற்கான கூட்டம், வருவாய் கோட்டாட்சியர் சண்முக பிரிதா தலைமையில், காலை 11:00 மணிக்கு அவரது அலுவலக கூட்டரங்கிலும் நடைபெறுகிறது.
விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்று, விவசாயம் சார்ந்த கோரிக்கைகளை தெரிவித்து பயன்பெற வேண்டும், என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.