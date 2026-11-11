காலுாரில் மழையால் சகதியான சாலை விவசாயிகள், பொதுமக்கள் அவதி
காலுாரில் மழையால் சகதியான சாலை விவசாயிகள், பொதுமக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 10, 2026 08:17 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:13 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், காலுார் ஊராட்சியில், விவசாய நிலங்கள் மற்றும் சுடுகாட்டிற்கு செல்லும் சாலை, சமீபத்தில் பெய்த மழையால் சகதியாக மாறியுள்ளதால், அவ்வழியாக செல்வோர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
காலுார் ஊராட்சியில் விவசாய நிலங்கள் மற்றும் சுடுகாட்டிற்கு செல்லும் சாலை உள்ளது. இச்சாலையை விவசாயிகள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் அன்றாடம் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
விவசாய பணிகளுக்காக விளைநிலங்களுக்குச் செல்வோர் மற்றும் சுடுகாட்டிற்கு செல்வோருக்கு இச்சாலை முக்கிய வழித்தடமாக உள்ளது. இந்த சாலை மண் சாலையாக இருப்பதால், மழை பெய்யும்போது சகதி சாலையாக மாறிவிடுகிறது.
சமீபத்தில் பெய்த மழையால் இச்சாலை முழுதும் சகதியாக மாறியுள்ளது. மழைநீர் தேங்கி, சாலையில் மண் குழம்பாக மாறியுள்ளதால், நடந்து செல்வோர் கால்கள் புதைவதுடன், வழுக்கி விழும் நிலை ஏற்படுகிறது.
மேலும், இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் சகதியில் சக்கரங்கள் சிக்கி, நிலைதடுமாறி விழுந்து விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
குறிப்பாக, விவசாய நிலங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்துச் செல்வோர் மற்றும் விவசாய பணிகளை முடித்துவிட்டு திரும்புவோர் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
மேலும், சுடுகாட்டிற்கு இறந்தவர்களின் உடல்களை எடுத்துச் செல்லும் போதும், இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்க செல்லும் உறவினர்களும் சகதியான சாலையால் சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, காலுார் ஊராட்சியில் விவசாய நிலங்கள் மற்றும் சுடுகாட்டிற்கு செல்லும் சாலையை சீரமைக்க காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, காலுார் கிராம மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.