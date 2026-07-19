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﻿ பருவ மழை பெய்யாததால் நெல் விதைக்க விவசாயிகள் தயக்கம்

﻿ பருவ மழை பெய்யாததால் நெல் விதைக்க விவசாயிகள் தயக்கம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:52 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:52 AM

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காஞ்சிபுரம்: பருவ மழை பெய்யாததால், நெல் விதைக்க விவசாயிகள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர்.

காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத், குன்றத்துார், உத்திரமேரூர், ஸ்ரீ பெரும்புதுார் ஆகிய ஐந்து வட்டாரங்களில், 1.20 லட்சம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள் உள்ளன.

நீர்வளத் துறை கட்டுப்பாட்டில், 381 ஏரிகள்; ஊரக வளர்ச்சி துறை கட்டுப்பாட்டில், 380 ஏரிகள் என, மொத்தம் 761 ஏரிகளில் நிரம்பும் நீரால், 40,000 ஏக்கர் நிலத்தை விவசாயிகள் நெல் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.

கோடை மழை பொய்ப்பு மற்றும் தென் மேற்கு பருவ மழை பெய்வதில் தாமதம் ஏற்படுவதால், ஆடி பட்டத்தில் நேரடி நெல் விதைக்கும் விவசாயிகள் நெல் விதைக்க தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, சிறுவாக்கம், கோவிந்தவாடி, பரந்துார், காட்டுப்பட்டூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் விவசாயிகள் தங்களின் விளை நிலங்களை புழுதி என, அழைக்கப்படும் நிலத்தை பண்படுத்தியுள்ள னர். நிலத்தில், நெல் விதைக்க தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர்.

ஆடி மாதத்தில் பெய்யும் மழையால், சம்பா பருவ நெல் சாகுபடி பரப்பு இலக்கை எட்டி விடலாம் என, வேளாண் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

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