புதிய தொழில்நுட்பத்தில் செடிகள் வளர்ப்பு குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
புதிய தொழில்நுட்பத்தில் செடிகள் வளர்ப்பு குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
காஞ்சிபுரம்: நத்தாநல்லுார் விவசாயிகளுக்கு, காற்று பதிய முறையில், புதிய செடிகள் உருவாக்குதல் குறித்தும், விவசாயிகளுக்கான மொபைல் போன் செயலியின் பயன்கள் குறித்தும், தக்கோலம் டான்போஸ்கோ வேளாண் கல்லுாரி மாணவர்கள் இன்று (நவ.,18) பயிற்சி அளித்தனர்.
அரக்கோணம் அடுத்த தக்கோலத்தில் உள்ள டான்போஸ்கோ வேளாண்மை கல்லுாரி இறுதியாண்டு பயிலும் மாணவர்கள், கிராமப்புற விவசாய பணி அனுபவ திட்டத்தின் கீழ், வாலாஜாபாத் அடுத்த நத்தாநல்லுார் முகாமிட்டு பல்வேறு களப்பணி பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர்.
இதில், ஒரு பகுதியாக விவசாயிகளுக்கு காற்று பதியம் எனப்படும் செடிகள் அல்லது மரங்களின் கிளைகளை வெட்டாமல், அந்தக் கிளையிலேயே புதிய வேர்களை உருவாக்கி, புதிய செடியாக வளர்க்கும் ஒரு தாவரப் பெருக்க முறை குறித்தும் மற்றும் வேளாண்மை தொடர்பான மொபைல் போன் செயலிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் செயல்விளக்க நிகழ்ச்சி இன்று நடந்தது.
இதில், கொய்யா, மாதுளை, எலுமிச்சை உள்ளிட்ட பழ வகை செடிகளில், காற்று பதிய முறையில், புதிய செடிகளை உருவாக்குவது குறித்து வேளாண் மாணவர்கள் நேரடி செயல்விளக்கம் அளித்தனர்.
விவசாயிகளின் பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள உழவன், பிளான்டிக்ஸ், கிசான் சுவிதா, மேக்துாத் உள்ளிட்ட வேளாண் தொடர்பான மொபைல் போன் செயலிகளின் பயன்பாடு குறித்தும் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் கல்லுாரி மாணவர்கள் சாருகேஷ், சர்வேஷ், ரஞ்சித் குமார், சஞ்சீவ், ருதிரன், சஞ்சய், ரமணா, சத்தியஜித், சாம்சன், ரெம்மஸ் ஆன்டோ ஆகியோர் பயிற்சி அளித்தனர்.