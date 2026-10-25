மதுரமங்கலம் 'சிப்காட்'டிற்கு நிலம் தர விவசாயிகள் போர்க்கொடி!ஏக்கருக்கு ரூ.3 கோடி கேட்பதால் அதிகாரிகள் திகைப்பு
மதுரமங்கலம் 'சிப்காட்'டிற்கு நிலம் தர விவசாயிகள் போர்க்கொடி!ஏக்கருக்கு ரூ.3 கோடி கேட்பதால் அதிகாரிகள் திகைப்பு
UPDATED : செப் 29, 2026 10:52 PM
ADDED : செப் 29, 2026 08:54 PM
காஞ்சிபுரம்:காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், மதுரமங்கலம் பகுதியில், 422 ஏக்கர் பரப்பளவில், புதிய சிப்காட் தொழிற்பூங்கா அமைக்கப்படும் என, அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், நில எடுப்புக்காக பேச்சை அதிகாரிகள் தொடங்கியுள்ளனர். ஏக்கருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கினால், 390 கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் என, வருவாய் துறை கணக்கிட்டுள்ள நிலையில், ஏக்கருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் போதாது; மூன்று கோடி ரூபாய் வேண்டும் என, விவசாயிகள் போர்க்கொடி துாக்கியுள்ளனர். இது, அதிகாரிகளை திகைப்படைய வைத்துள்ளது.
தமிழகத்தில் தொழில் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும் வகையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே இருங்காட்டுக்கோட்டை, ஒரகடம், பிளைப்பாக்கம் உள்ளிட்ட ஏழு சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதன் தொடர்ச்சியாக, மதுரமங்கலம் பகுதியில் புதிய தொழிற்பூங்கா அமைக்கப்பட உள்ளது.
மதுரமங்கலம் சிப்காட் தொழிற்பூங்கா, 422 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைய உள்ளது. இதில், 411 ஏக்கர் பட்டா நிலங்களாகவும், 11 ஏக்கர் அரசு நிலங்களாகவும் உள்ளன.
புதிய தொழிற்பூங்காவில் 175 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 'செமிகண்டக்டர்' தொழிற்சாலை ஒன்று அமைய உள்ளது. மேலும், எலக்ட்ரானிக் உதிரி பாகங்கள் மற்றும் சாதனங்கள் உற்பத்தி சார்ந்த தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இங்கு, 2,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான தொழிற்சாலைகள் வர உள்ளன. இதன்மூலம், 5,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் வாயிலாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் செமிகண்டக்டர் சார்ந்த தொழில் கட்டமைப்பு மேலும் விரிவடையும்.
கணக்கீடு
சிப்காட் திட்டத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட உள்ள பட்டா நிலங்களுக்கு இழப்பீடாக, 390 கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டியிருக்கும் என, வருவாய் துறை கணக்கிட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, 1 சென்ட் நிலத்திற்கு, ஒரு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என, சிப்காட் அதிகாரிகள், நில உரிமையாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன்படி, ஏக்கருக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு கோடி ரூபாய் வரை இழப்பீடு கிடைக்கும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், பல ஆண்டுகளாக விவசாயம் செய்து வரும் நிலங்களை, தொழிற்பூங்காவுக்காக வழங்க, இந்த தொகை போதுமானதாக இல்லை என, விவசாயிகள் கூறுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, விவசாயிகள் கூறியதாவது:
தொழிற்பூங்கா அமைந்தால், தொழில் நிறுவனங்கள் வருவதன் வாயிலாக, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் என்பதை தாங்கள் எதிர்க்கவில்லை.
அதே நேரம், நிலத்தை இழக்கும் குடும்பங்களின் எதிர்கால வாழ்வாதாரத்தையும் அரசு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
தற்போதைய சந்தை நிலவரம், எதிர்காலத்தில் நிலத்தின் மதிப்பு உயர்வதற்கான வாய்ப்பு, விவசாயத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் உள்ளிட்டவற்றை கணக்கில் கொண்டு, ஏக்கருக்கு மூன்று கோடி ரூபாய் என, இழப்பீடை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்.
மேலும், நிலத்தை வழங்கிய பின், ஒருமுறை மட்டும் இழப்பீடு பெறுவதற்கு பதிலாக, நிலம் வழங்கும் குடும்பங்களில் தகுதியானவர்களுக்கு, தொழிற்சாலைகளில் வேலைவாய்ப்பு, திறன் பயிற்சி, குடும்பத்திற்கு மாற்று வாழ்வாதார உதவிகள் உள்ளிட்டவற்றை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, வருவாய் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
நில எடுப்புக்கான பணிகள் இப்போது தான் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. நில உரிமையாளர்களிடம் பேசி வருகிறோம்.
நில எடுப்பு சட்டம் மற்றும் நேரடி பேச்சு மூலம் என, இரு வகையான இழப்பீடு வழங்கப்பட உள்ளது.
அதில், நில உரிமையாளர்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ, அதன் மூலம் இழப்பீடு பெற்றுக்கொள்ளலாம். நிலங்களுக்கான மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடுகள் உள்ளிட்டவைக்கு இன்னும் மதிப்பீடு தயாரிக்கவில்லை. நில எடுப்புக்கு எந்தவித எதிர்ப்பும் இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
எனக்கு சொந்தமாக 8.5 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் உள்ளது. சிப்காட் திட்டத்தில் என் நிலம் எடுக்கப்படுகிறது. 1 சென்ட் ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்பது போதாது. இது, சந்தை விலையை விட குறைவாக உள்ளது. எங்களுக்கு வேறு நிலம் கொடுத்தால் விவசாயம் செய்ய வசதியாக இருக்கும். அரசு ஙேகட்பதால், வேறு வழியின்றி கொடுக்க வேண்டியுள்ளது. - டி.மனோகரன், மதுரமங்கலம்.
சிப்காட் நில திட்டத்திற்குள், எனக்கு சொந்தமான 3,324 சதுரடி நிலம் வருகிறது. சதுரடிக்கு, 1,000 ரூபாய்க்கு மேலாக இழப்பீடு தர மாட்டார்கள். வெளிச்சந்தையில், 3,000 ரூபாய்க்கு விற்க முடியும். அதிகாரிகள் இழப்பீடு தொகையை உயர்த்த வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். - பி.எம்.ஏழுமலை, மதுரமங்கலம்.