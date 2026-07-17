/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ பாசன கால்வாய் சீரமைக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:15 AM
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காஞ்சிபுரம்: புதுப்பாக்கத்தில், பாசன கால்வாயில் செடிகள் அதிகளவில் வளர்ந்துள்ள தால், சீரமைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
பெரியகரும்பூர் ஏரி நீரை பயன்படுத்தி, 450 ஏக்கர் பரப்பளவில், விவசாயிகள் நெல் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். பாசனத்திற்கு தண்ணீர் செல்லும் வகையில், இரு இடங்களில் மதகுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மத கில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் தண்ணீர் புதுப்பாக்கம் பகுதி பாசன கால்வாய் வழியே, விளை நிலங் களுக்கு செல்கின்றன.
இந்நிலையில், கால்வாயில் செடிகள் அதிகளவில் வளர்ந்துள்ளதால், பாசனத்திற்கு தண்ணீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என, விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். எனவே, புதுப்பாக்கம் பாசன கால்வாயை சீரமைக்க வேண்டும் என, விவசாயிக ள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.