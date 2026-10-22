மகள் இறந்த துக்கம் தாளாமல் தந்தை துாக்கிட்டு தற்கொலை
மகள் இறந்த துக்கம் தாளாமல் தந்தை துாக்கிட்டு தற்கொலை
UPDATED : அக் 17, 2026 08:00 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:54 PM
உத்திரமேரூர்: உத்திரமேரூரில் மூன்று வயது பெண் குழந்தை இறந்த துக்கம் தாளாமல், தந்தை துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
உத்திரமேரூர் பேரூராட்சி, கீழ்வெங்கடாச்சாரி தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராமு, 43; தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியர். இவர், மனைவி மற்றும் மூன்று வயது மகள் அஸ்விதாவுடன், பூந்தமல்லியில் தங்கி பணியாற்றி வந்தார்.
மகள் அஸ்விதா உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி, கடந்த மாதம் உயிரிழந்தார். இதனால், ராமு சோகத்தில் இருந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலை 3:00 மணியளவில், உத்திரமேரூரில் உள்ள வீட்டில், மின்விசிறியில் ராமு துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த உத்திரமேரூர் போலீசார், ராமுவின் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக, காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.