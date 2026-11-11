பைக்கில் சென்ற தந்தை, மகள் லாரி மோதி பரிதாப பலி

ADDED : நவ 10, 2026 07:48 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுாரில், பைக்கில் சென்ற தந்தை, மகள், லாரி மோதி பரிதாபமாக இன்று (நவ.,10) உயிரிழந்தனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார், கோவர்தன நகரைச் சேர்ந்தவர் ரவிசங்கர், 58, தனியார் நிறுவன ஊழியர். இவரது மனைவி அமுத ஈஸ்வரி, 55. இவர்களது மகள் சவுந்தர்யா, 23.
இவர், பெங்களூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தார். தீபாவளியை கொண்டாட, சில தினங்களுக்கு முன் சவுந்தரியா பெங்களூரில் இருந்து ஸ்ரீபெரும்புதுார் வந்தார்.
இந்த நிலையில், இன்று மதியம் 12:45 மணிக்கு, ரவிசங்கர் மற்றும் சவுந்தரியா இருவரும், ‘ராயல் என்பீல்டு’ பைக்கில், சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், ஸ்ரீபெரும்புதுார் பஜார் நோக்கி சென்றனர்.
அப்போது, காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து வந்த கன்டெய்னர் லாரி, பைக் மீது மோதியது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே இருவரும் உயிரிழந்தனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசார் உடலைகளை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக, ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, தப்பியோடிய கன்டெய்னர் லாரி ஓட்டுனரை தேடி வருகின்றனர்.