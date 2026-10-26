கன்டெய்னர் லாரியில் பட்டாசு விற்றவர் கைது

ADDED : அக் 25, 2026 05:08 PM
ஸ்ரீபெரும்புதூர்: இருங்காட்டுக்கோட்டையில் கன்டெய்னர் லாரியில் பட்டாசு பாக்ஸ் விற்பனை செய்தவரை போலீசார் நேற்று (அக்.,24) இரவு கைது செய்தனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த, இருங்காட்டுக்கோட்டை பகுதியில் ஹுண்டாய் கார் உற்பத்தி தொழிற்சாலை அருகே, கன்டெய்னர் லாரியில் வைத்து பட்டாசு பாக்ஸ் விற்பனை செய்யப்படுவதாக ஸ்ரீபெரும்புதுார் வருவாய் துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது.
சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வருவாய் துறையினர், கன்டெய்னர் லாரியில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பட்டாசு பாக்ஸ்களை லாரியுடன் பறிமுதல் செய்து ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
கன்டெய்னர் லாரியில் வைத்து பட்டாசு பாக்ஸ் விற்பனை செய்த, காஞ்சிபுரம் உவேரிசத்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்த லிங்கன், 61, என்பவரை, ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசார் நேற்று இரவு கைது செய்தனர்.