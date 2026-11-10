/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/பட்டாசு வெடித்து வீட்டு உபயோக பொருட்கள் எரிந்தன
ADDED : நவ 09, 2026 04:02 PM
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காஞ்சிபுரம்: பட்டாசு வெடித்ததில், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் தீப்பிடித்து எரிந்தன.
ஸ்ரீபெரும்புதுார், வீராசாமி பிள்ளை தெருவைச் சேர்ந்தவர் கங்காதரன். இவரின் வீட்டருகே நேற்று முன் தினம் சிறுவர்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக கங்காதரன் வீட்டில் ஒரு பட்டாசு விழுந்து, வெடித்துள்ளது. வீட்டில் இருந்த சோபா தீப்பிடித்துள்ளது. மேலும், குளிர் சாதனப்பெட்டி, பீரோ உள்ளிட்ட வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் தீப்பிடித்துள்ளன.
தகவலறிந்த, ஸ்ரீபெரும்புதுார் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர். வீட்டில் இருந்த, அனைத்து வீட்டு உபயோகப் பொருட்களும் தீயில் கருகின. இந்த தீ விபத்து குறித்து, ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.