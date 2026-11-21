/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/காசிமேடு மீனவர்கள் 2வது நாளாக போராட்டம்
ADDED : நவ 20, 2026 08:45 PM
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காசிமேடு: ஆந்திராவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட எட்டு விசைப்படகுகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுப்பது உட்பட மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, காசிமேடில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் (நவ.,20), மீனவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
‘முரசு’ புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த ஒன்பது மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு, 20 லட்சம் ரூபாய் நிவாரண தொகை வழங்கக்கோரி, அவர்கள் கோஷமிட்டனர். மீனவர்கள், நேற்று (நவ.,19) முதல், மீன்பிடியை தவிர்த்து காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.