காஞ்சிபுரத்தில் 10 ஆண்டுகளில் மழை வெள்ளத்தால் 223 பேர் பலி: ஏரி, ஆறுகளில் குளிக்க தடை
காஞ்சிபுரத்தில் 10 ஆண்டுகளில் மழை வெள்ளத்தால் 223 பேர் பலி: ஏரி, ஆறுகளில் குளிக்க தடை
UPDATED : நவ 02, 2026 08:31 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:27 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், மழை, வெள்ளம், இடி, மின்னல் உள்ளிட்ட காரணங்களால், 10 ஆண்டுகளில் மட்டும் 223 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மாவட்டத்தில் ஏரி, ஆறுகளில் நீர்வரத்து தொடங்கி உள்ள நிலையில், நீர்நிலைகளில் குளிக்கவோ, செல்பி எடுக்கவோ தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக, பேரிடர் மேலாண்மை துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி உள்ளதால், பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இயல்பை விட கூடுதலாக மழை பெய்து வருகிறது.
இந்தாண்டும் கால நிலை மாற்றம் காரணமாக, இயல்பை விட கூடுதலாக மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் ஆகிய மாதங்களில் பருவமழை தீவிரமடையும் என்பதால், பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என, பேரிடர் மேலாண்மை துறையினர் தொடர்ந்து எச்சரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
அதிக எண்ணிக்கையிலான நீர்நிலைகளைக் கொண்ட காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், செம்பரம்பாக்கம், மணிமங்கலம், ஸ்ரீபெரும்புதுார், தாமல் உள்ளிட்ட பெரிய ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது. செய்யாற்றிலும் மெல்ல தண்ணீர் செல்கிறது.
இதுபோல், ஏரி, குளம், ஆறு உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால், பொதுமக்கள் பலரும் அங்கு குளிக்கவும், செல்பி எடுக்கவும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். அவ்வாறு, நீர்நிலைகளில் கவனக்குறைவாக இறங்கிய பலர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.
நீர்நிலைகளில் சிக்கி உயிரிழப்பது மட்டுமின்றி, மழையுடன் இடி, மின்னல் ஏற்படும்போது வயல்வெளிகளில் தனியாகச் செல்வது, மரத்தடியில் நிற்பது போன்ற காரணங்களாலும் பலர் உயிரிழக்கின்றனர்.
மழைக்காலங்களில் மின்கம்பங்களில் ஏற்படும் மின்கசிவு மற்றும் அறுந்து விழும் மின்கம்பிகளை மிதிப்பதாலும் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் இதுபோன்ற பல்வேறு சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இந்தாண்டு மட்டும் இடி, மின்னல் தாக்கியும், சுவர் இடிந்து விழுந்தும் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
கடந்த 2015ல் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தின்போது, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் 169 பேர் நீர்நிலைகளில் அடித்துச் செல்லப்பட்டும், ஏரிகளில் மூழ்கியும், இடி, மின்னல் தாக்கியும் உயிரிழந்துள்ளனர்.
அதேபோல், 2016ல் ஏற்பட்ட வர்தா புயலின்போது, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 16 பேர் உயிரிழந்தனர். இதுமட்டுமின்றி, ஆயிரக்கணக்கான கால்நடைகளும் உயிரிழந்தன.
அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளிலும் தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழைக் காலங்களில் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். கடந்த 2015ம் ஆண்டு முதல், 2026 அக்டோபர் மாதம் வரை, மழை, வெள்ளம், மின்சாரம், இடி, மின்னல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் 223 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதேபோல், 8 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
இந்தாண்டுக்கான வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி உள்ள நிலையில், நீர்நிலைகளில் குளிக்கவோ, ஏரிகளில் இறங்கவோ, ஆறுகளில் குளிக்கவோ கூடாது என தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையினர், வருவாய்த் துறையினர், போலீசார் உள்ளிட்ட முக்கிய துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
மழை தொடர்பான எச்சரிக்கைகளை தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறோம். ஏரி, குளம், ஆறு போன்ற நீர்நிலைகளில் யாரும் இறங்கக் கூடாது. குறிப்பாக, நீர்நிலைகளில் குழந்தைகள் விளையாடுகிறார்களா என்பதை பெற்றோர் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
வானிலை ஆய்வு மையம் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என எச்சரிக்கை விடுக்கும்போது, பொதுமக்கள் மரத்தடியில் நிற்கக் கூடாது. அங்கு இடி, மின்னல் தாக்கும் அபாயம் உள்ளது. அதேபோல், பழுதடைந்த மின்கம்பங்களை சீரமைக்க மின்வாரியத்திற்கும் அறிவுறுத்தியுள்ளோம்.
'டி.என். அலர்ட்' என்ற மொபைல் செயலி உள்ளது. அதில், மழை, இடி, மின்னல் உள்ளிட்ட வானிலை பாதிப்புகள் எந்தெந்த பகுதிகளில் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்பது குறித்த தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. பொதுமக்கள் அந்த செயலியைப் பார்த்து, எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.