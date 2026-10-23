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மேல்நிலை நீர் தொட்டிக்கு செல்லும் குழாயில் உடைப்பு; வயலக்காவூரில் வீணாகும் குடிநீர்
மேல்நிலை நீர் தொட்டிக்கு செல்லும் குழாயில் உடைப்பு; வயலக்காவூரில் வீணாகும் குடிநீர்
ADDED : செப் 26, 2026 04:11 PM
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சாலவாக்கம், செப். 27–
வயலக்காவூர் கிராமத்தில் மேல்நிலை நீர் தொட்டிக்கு செல்லும் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு வீணாக செல்லும் குடிநீரை சீரமைக்க பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், வயலக்காவூர் ஊராட்சியில், சிறு மின் விசை குழாய் அமைக்கப்பட்டு, மேல்நிலை நீர் தொட்டிக்கு தண்ணீர் ஏற்றப்பட்டு வீடுகளுக்கு குடிநீர் வினியோகிக்படுகிறது.
இந்நிலையில், மேல்நிலை நீர் தொட்டி செல்லும் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாகி வழிந்தோடுகிறது. இதனால், அப்பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, உடைந்துள்ள குழாயை சீரமைக்க வயலக்காவூர் ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.