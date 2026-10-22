சென்னையில் அடிக்கடி மின் தடை பொறியாளர்கள் அதிரடி இடமாற்றம்
சென்னையில் அடிக்கடி மின் தடை பொறியாளர்கள் அதிரடி இடமாற்றம்
UPDATED : அக் 17, 2026 08:27 PM
ADDED : அக் 17, 2026 08:24 PM
சென்னை: சென்னையில் மின் தடை ஏற்படுவதாக அதிக அளவில் புகார் வந்ததை அடுத்து, முதல்வர் விஜயின் தொகுதியான பெரம்பூர், வியாசர்பாடி, அண்ணா நகர் செயற்பொறியாளர்கள் மற்றும் சென்னை மேற்கு பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளரரை இடமாற்றம் செய்து, மின் வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையில் மின் தடை ஏற்படாமல் இருக்க, மின் வினியோக பணிகளில் முழு கவனத்துடன் செயல்படுமாறு பொறியாளர்களுக்கு, மின் வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பல இடங்களில் மின் சாதன பழுதால், மின் தடை ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனால், மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் எம்.எல்.ஏ.,வாக உள்ள பெரம்பூர், வியாசர்பாடி, அண்ணா நகர் ஆகிய செயற்பொறியாளர்களை இடமாற்றம் செய்து, மின் வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த பதவிகளுக்கு, துணை மின் நிலையங்கள் போன்றவற்றில் பணிபுரிந்த பொறியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இதுதவிர, சென்னை மேற்கு மின் பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளரும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை மின் வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் செயலராக இருந்த தேவராஜ், அவரின் நிரந்தர பணியிடமான தலைமை செயலக பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.