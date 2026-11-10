அபுதாபியில் இருந்து ரூ.2.30 கோடி: அபுதாபியில் இருந்து ரூ.2.30 கோடி
அபுதாபியில் இருந்து ரூ.2.30 கோடி: அபுதாபியில் இருந்து ரூ.2.30 கோடி
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:56 PM
சென்னை: அபுதாபியில் இருந்து சென்னைக்கு, 2.30 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 1.60 கிலோ தங்கப்பசையை கடத்திய வந்த, ராஜிப் இப்ராம் ஷா, 42, என்ற வடமாநில நபரை, வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
ஐக்கிய அரபு நாட்டின் தலைநகரான அபுதாபியில் இருந்து, ‘இண்டிகோ’ ஏர்லைன்ஸ் பயணியர் விமானம், நேற்று முன்தினம் இரவு, சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது.
வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த ராஜிப் இப்ராம் ஷா, 42, என்ற பயணி, அனைத்து சோதனைகளையும் முடித்து, தன்னிடம் சுங்கத் தீர்வை செலுத்தும் பொருட்கள் எதுவும் இல்லை எனக் கூறி, ‘கிரீன் சேனல்’ வழியாக, விமான நிலையத்திற்கு வெளியே வந்தார்.
அங்கிருந்த, வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள், ராஜிப் இப்ராம் ஷாவை, சந்தேகத்தில் நிறுத்தி விசாரித்தனர். அப்போது, ‘நான் அனைத்து சோதனைகளையும் முடித்துவிட்டு வந்தேன். என்னை மீண்டும் எதற்காக விசாரிக்கிறீர்கள்’ எனக்கூறி, வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
இதையடுத்து, டி.ஆர்.ஐ., அதிகாரிகள், ‘எங்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டால், எத்தனை தடவை என்றாலும் விசாரிப்போம்’ எனக்கூறி, அவரை விமான நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.
அவரை, ஓர் அறையில் வைத்து, அவரது கைப்பையை சோதித்தனர். பைக்குள், கருப்பு கார்பன் பேப்பரால் சுற்றப்பட்ட நிலையில், 1.60 கிலோ சுத்தமான, 24 கேரட் தங்க பசை கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. அதன் மதிப்பு, 2.30 கோடி ரூபாய்.
இதையடுத்து, வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள், ராஜிப் இப்ராம் ஷாவை கைது செய்து, தங்கப்பசையை பறிமுதல் செய்தனர்.