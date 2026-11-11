/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/சங்கர மடத்தில் கந்த சஷ்டி வேத பாராயணம்
ADDED : நவ 10, 2026 04:35 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்தில் 47வது ஆண்டு கந்த சஷ்டி சிறப்பு வேத பாராயணம் இன்று (நவ.,10) தொடங்கியது.
காஞ்சி சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி மகா சுவாமிகள் கிருஷ்ண யஜுர் வேத மூல நித்ய பாராயண டிரஸ்ட் சார்பில், நடப்பாண்டிற்கான பாராயண விழா காஞ்சி சங்கர மடத்தில் உள்ள மகா பெரியவா பிருந்தாவனத்தில் இன்று தொடங்கியது.
வரும் 15ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இந்நிகழ்வில், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 100க்கும் மேற்பட்ட வேத விற்பன்னர்கள் மற்றும் பண்டிதர்கள் பங்கேற்று வேத பாராயணம் செய்து வருகின்றனர்.