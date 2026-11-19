அவளூர் பாலாற்றில் கொட்டப்படும் குப்பை கழிவுகளால் சுகாதார சீர்கேடு
அவளூர் பாலாற்றில் கொட்டப்படும் குப்பை கழிவுகளால் சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : நவ 18, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:50 PM
அவளூர்: அவளூர் பாலாற்று படுகையில் கொட்டப்படும் குப்பை கழிவுகளால் மண்வளம் மற்றும் நீர்வளம் மாசுபடுவதோடு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது.
வாலாஜாபாத் அடுத்து அவளூர் பாலாற்று படுகை உள்ளது. அவளூர், கணபதிபுரம், நெய்க்குப்பம் உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு அவளூர் பாலாற்றில் ஆழ்த்துளை கிணறு அமைத்து குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது.
சுற்றுவட்டார விவசாய நிலங்களுக்கு இப்பகுதி பாலாறு நீர் ஆதாரமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், அவளூர் பாலாற்றங்கரை மற்றும் தற்காலிக மாற்று பாலத்தையொட்டி, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் காய்கறி கடை, இறைச்சி கடை, உணவகம் உள்ளிட்ட கடைகள் வைத்து வியாபாரம் செய்கின்றனர்.
இந்த கடைகளில் இருந்து வெளியேற்றும் கழிவுகளை அவளூர் பாலாற்று படுகையில் கொட்டும் நிலை உள்ளது. மேலும், அப்பகுதி சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த பலரும் பிளாஸ்டி கழிவுகளை அவளூர் பாலாற்றில் கொட்டுகின்றனர்.
இவ்வாறு பாலாற்றில் கொட்டப்படும் குப்பை கழிவுகள், காற்று அடிக்கும் போது காற்றின் திசையில் ஆறு முழுக்க பரவி மாசு ஏற்படுகிறது.
மேலும், கழிவுகளால் மழைக்காலத்தில் துர்நாற்றம் ஏற்பட்டு பாலம் வழியாக செல்வோர் அவதிபடுகின்றனர்.
பாலாற்றில் கொட்டப்படும் கழிவுகள் தண்ணீரில் கலந்தும், மண்ணில் புதைந்தும் பாலாற்றின் மண்வளம் மற்றும் நீர்வளம் பாதிப்பதால் கழிவுகள் கொட்டுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இயற்தை ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்ட பலர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் நீர்வளத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
ஆற்று படுகை மற்றும் கரையோர பகுதிகள் கண்காணித்து பராமரிக்கப்படுகிறது.
அவளூர் பாலற்றில் ஆய்வு செய்து ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை உதவியுடன் குப்பை கழிவுகள் கொட்டுவதை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.