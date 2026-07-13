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﻿ ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் தங்க தேரோட்டம் விமரிசை

﻿ ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் தங்க தேரோட்டம் விமரிசை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:58 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:58 AM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பர நாதர் கோவிலில் தங்க தேரோட்டம் நேற்று விமரிசையாக நடந்தது.

காஞ்சி சங்கராச் சாரியார் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் அருளாசியின்படி, ஏகாம்பரநாதர் இறைப்பணி அறக்கட்டளை சார்பில், காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பர நாதர் கோவிலுக்கு புதிதாக செய்யப்பட்ட தங்க தேரோட்டம் நேற்று இரவு விமரிசையாக நடந்தது.

இதில், இரவு 8:00 மணிக்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில், ஏலவார் குழலியுடன் ஏகாம்பர நாதர் எழுந்தருளினார்.

பல்வேறு பூஜைகளுக்குப்பின், காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ், வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத் துறை அமைச்சர் தென்னரசு, வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் ஆகியோர் தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர்.

தேர் நான்கு ராஜ வீதிகளிலும் பவனி வந்தது. வழிநெடுகிலும் திரளான பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.

சங்கரா கலை அறிவியல் கல்லுாரி முதல்வர் கலைராம வெங்கடேசன் தலைமையில். பக்தர்களுக்கு பல்வேறு இடங்களில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

விழாவில், ஏகாம்பர நாதர் கோவில் அறங் காவலர் குழு தலைவர் வேல்மோகன், அறங்காவலர்கள் ஜெகன்நாதன், வசந்தி சுகுமாரன், வரதன், விஜயகுமார், ஏகாம்பர நாதர் இறைப்பணி அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள், ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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