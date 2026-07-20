ரூ.1.93 கோடியில் கட்டப்பட்ட அரசு கட்டடங்கள் திறப்பு
ரூ.1.93 கோடியில் கட்டப்பட்ட அரசு கட்டடங்கள் திறப்பு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:42 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:11 PM
காஞ்சிபுரம்:காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊராட்சிகளில் முடிவுற்ற பல்வேறு கட்டட பணிகளை, வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் நேற்று திறந்து வைத்தார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட களியனுார் ஊராட்சியில், கலெக்டர் சினேகா தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், எம்.எல்.ஏ., தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் 9.85 மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள ரேஷன் கடையை, வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார், திறந்து வைத்தார்.
தொடர்ந்து காரை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பொதுப்பணித்துறை மூலம் 94.24 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள, 4 கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடத்தையும், மதிய உணவுத் திட்டத்தின்கீழ் 8.4 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள மதிய உணவு சமையலறை கட்டடத்தையும் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார்.
பின், பொதுப்பணித்துறை மூலம் 70.67 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பரந்துார் ஊராட்சியில் இயங்கிவரும் அண்ணா அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ள 3 கூடுதல் வகுப்பறை
கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார்.
படுநெல்லி ஊராட்சியில் பொது நிதியிலிருந்து 10 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள ரேஷன் கடையை திறந்து வைத்தார். பல்வேறு இடங்களில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட 1.93 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட அரசு கட்டடங்கள் நேற்று திறக்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்வில் கூடுதல் ஆட்சியர் ஆஷிக் அலி, முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் நளினி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.