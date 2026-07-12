அரசு ஊழியர்கள் குடியிருப்பு: விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாள்
அரசு ஊழியர்கள் குடியிருப்பு: விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாள்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:07 AM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய வாடகை குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதால், தேவைப்படும் பள்ளிக் கல்வித் துறை ஊழியர்கள் நாளை, மாலை 5:00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் திட்டப்பகுதி - -1ல் ஏற்கனவே அரசு ஊழியர் வாடகை குடியிருப்புகள் இருந்த பகுதியில், புதிய குடியிருப்புகளை கட்டுவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
புதிய குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கு தேவையான கேட்புகளை அரசுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருப்பதால், குடியிருப்புகள் தேவைப்படும் ஊழியர்கள் தங்களின் பெயர், பணி, பதவி, அலுவலகம் மற்றும் அடிப்படை ஊதிய வரம்பு போன்ற முழுமையான விபரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள், தங்களின் விண்ணப்பங்களை உரிய அலுவலகத் தலைவர் அல்லது பள்ளித் தலைமை ஆசிரியரின் கையொப்பத்துடன் நாளை மாலை 5:00 மணிக்குள் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
போதிய விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டால் மட்டுமே புதிய குடியிருப்புகள் கட்டுவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்கும் என முதன்மை கல்வி அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.