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17 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் தர்ணா
17 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் தர்ணா
ADDED : அக் 28, 2026 05:30 PM
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காஞ்சிபுரம்: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர், 17 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று (அக்.,28) தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் காவலான்கேட் பகுதியில், இன்று நடந்த தர்ணாவிற்கு, அரசு ஊழியர் சங்க காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமை வகித்தார்.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாநில துணை தலைவர் வாசுகி, கண்டன உரை ஆற்றினார்.
இதில், தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் விதிமுறைகளை செயல்படுத்தவும்; அரசு துறைகளில் காலி பணியிடங்கள் நிரப்ப வேண்டும்; புதிய மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 17 கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி, இந்த தர்ணா நடைபெற்றது.