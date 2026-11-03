காஞ்சியில் பசுமை திட்டம் தொடக்கம் முதற்கட்டமாக 100 மரக்கன்றுகள் நடவு
காஞ்சியில் பசுமை திட்டம் தொடக்கம் முதற்கட்டமாக 100 மரக்கன்றுகள் நடவு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 09:59 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் பசுமை பரப்பை அதிகரிக்கும் வகையில், மாநகராட்சி நிர்வாகத்துடன், தன்னார்வ அமைப்புகள் இணைந்து, 50 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் திட்டத்தின் தொடக்க விழா, பிள்ளையார்பாளையம் பூங்காவில் நேற்று நடந்தது.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பசுமை பரப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு சாலைகள், பூங்காக்கள், கோவில் வளாகம், ஏரி, குளம், குட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில், மாநகராட்சி நிர்வாகத்துடன் பல்வேறு தன்னார்வ அமைப்பினர் இணைந்து, புங்கை, வேம்பு, அத்தி, மலைவேம்பு, பாதாம் என, 50 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் மற்றும் 10 ஆயிரம் பனை விதை நடவு செய்யப்பட உள்ளது.
இதன் தொடக்க விழா, காஞ்சிபுரம் பிள்ளையார்பாளையம் அறிஞர் அண்ணா நுாற்றாண்டு நினைவு பூங்காவில் மாநகராட்சி கமிஷனர் சுல்தானா தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
இதில், செயிண்ட் மேரிஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸஸ் கல்லுாரி, ஸ்ரீ நாராயண குரு மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, ஆதிபராசக்தி வேளாண்துறை மாணவ – மாணவியர் காஞ்சி 360, காஞ்சி விளையாட்டு அகாடமி, புன்னகை அமைப்பு, காஞ்சி சிறகுகள், வடலி ஆகிய தன்னார்வ அமைப்பினர் மாநகராட்சி ஊழியர்களுடன் இணைந்து நேற்று, பூங்காவில், 100 மரக்கன்றுகள் நடவு செய்தனர்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டை விதைகள் தன்னார்வ அமைப்பு சரண்ராஜ், காஞ்சி அன்ன சத்திரம் அமைப்பு மோகன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.