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ரூ.200க்கு மளிகை பொருட்கள் வழங்கும் திட்டம் தொடக்கம்
ரூ.200க்கு மளிகை பொருட்கள் வழங்கும் திட்டம் தொடக்கம்
ADDED : அக் 31, 2026 08:39 PM
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காஞ்சிபுரம்: உத்திரமேரூரில், 200 ரூபாய்க்கு 10 விதமான மளிகை பொருட்கள் வழங்கும் திட்டத்தை, த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., தொடங்கி வைத்தார்.
உத்திரமேரூர் கூட்டுறவு பண்டக சாலையில் இன்று (அக்.,31) நடந்த விழாவிற்கு, காஞ்சிபுரம் மண்டல கூட்டுறவு இணை பதிவாளர் யோகவிஷ்ணு தலைமை வகித்தார். காஞ்சிபுரம் சப் – -கலெக்டர் புவனேஷ் ராம், உத்திரமேரூர் த.வெ.க., – -எம்.எல்.ஏ., முனிரத்தினம் பங்கேற்று, 10 விதமான மளிகை பொருட்களை, 200 ரூபாய்க்கு வழங்கி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர்.