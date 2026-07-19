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பழவேரி முத்து மாரியம்மன் கோவிலில் கூழ்வார்த்தல் விழா

பழவேரி முத்து மாரியம்மன் கோவிலில் கூழ்வார்த்தல் விழா

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:03 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:03 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM

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உத்திரமேரூர்:பழவேரி முத்து மாரியம்மன் கோவிலில் கூழ்வார்த்தல் திருவிழா நேற்று விமரிசையாக நடந்தது.

உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், பழவேரி கிராமத்தில் உள்ள முத்து மாரியம்மன் கோவில் கூழ்வார்த்தல் திருவிழா, கடந்த 17ம் தேதி, காப்பு கட்டுதல் நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது.

இரண்டு நாட்களாக, கிராமத்தில் உள்ள மாரியம்மன், கங்கையம்மன், சக்தி விநாயகர் ஆகிய கோவில்களில் காலை, மாலை நேரங்களில் சிறப்பு பூஜை நடந்தன.

நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு, குடம் அலங்காரத்தில் அம்மன் எழுந்தருளி வீதியுலா நடைபெற்றது. அப்போது, கங்கையம்மனுக்கு தீபம் ஏற்றி, பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.

தொடர்ந்து, மதியம், 2:00 மணிக்கு கோவில் வளாகத்தில் கூழ்வார்த்தல் விழா நடைபெற்றது.

இதேபோன்று, சீட்டணஞ்சேரி கிராமத்தில் உள்ள கங்கையம்மன் கோவிலில் நேற்று கூழ்வார்த்தல் திருவிழா நடைபெற்றது.

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