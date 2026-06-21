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தொழிற்சாலையில் கதவு விழுந்து காவலாளி பலி

தொழிற்சாலையில் கதவு விழுந்து காவலாளி பலி

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:56 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:56 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM

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காஞ்சிபுரம்:ஆரியபெரும்பாக்கத்தில், தொழிற்சாலையின் கதவு விழுந்து காவலாளி உயிரிழந்தார்.

காஞ்சிபுரம் அருகே உள்ள திம்மசமுத்திரம் கிராமத்தில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ருத்ரகுமார், 60. இவர், ஆரியபெரும்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில், ஒராண்டாக காவலாளியாக பணியாற்றி வந்தார்.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு 10:00 மணிக்கு, பணியில் இருந்தபோது, தொழிற்சாலையின் வாசலில் இருந்த கதவு, எதிர்பாராதவிதமாக, ருத்ரகுமார் மீது விழுந்துள்ளது.

இதில், படுகாயமடைந்த அவரை மீட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துமவனையில் சேர்த்தபோது, அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக, மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து, அவரது மகன் ரகுமணி அளித்த புகாரின்படி, பாலுச்செட்டிச்சத்திரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

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