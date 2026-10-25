காஞ்சி மாவட்டத்தில் வழிகாட்டி மதிப்பு சீரமைப்பு ஆட்சேபனை தெரிவிக்க 15 நாள் அவகாசம்
காஞ்சி மாவட்டத்தில் வழிகாட்டி மதிப்பு சீரமைப்பு ஆட்சேபனை தெரிவிக்க 15 நாள் அவகாசம்
ADDED : செப் 30, 2026 07:12 PM
காஞ்சிபுரம்: ‘காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சொத்துகளுக்கான வழிகாட்டி மதிப்பை சீரமைப்பது தொடர்பாக தயாரிக்கப்பட்ட வரைவு பதிவேடு பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆட்சேபனை இருந்தால் 15 நாட்களுக்குள் தெரிவிக்க அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது’ என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்தார். இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வழிகாட்டி மதிப்பை சீரமைப்பது தொடர்பாக கடந்த ஜூலை 15ல் நடந்த மைய மதிப்பீட்டுக் குழு கூட்டத்தில், எட்டு வகையான முரண்பாடுகளை களைவதற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து, கலெக்டர் தலைமையில் கடந்த செப்., 8ல் மாவட்ட துணைக்குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, சீரமைக்கப்பட்ட வழிகாட்டி மதிப்புக்கான வரைவு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
இதன்படி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வருவாய் கிராமம் வாரியாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள வரைவு வழிகாட்டி மதிப்பு பதிவேடு, சம்பந்தப்பட்ட சார் – பதிவாளர் மற்றும் வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இதன் விபரங்கள் www.tnreginet.gov.in இணையதளத்திலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து பொதுமக்களுக்கு ஏதேனும் ஆட்சேபனை அல்லது கருத்துகள் இருந்தால், 15 நாட்களுக்குள், கலெக்டர் தலைமையிலான மதிப்பீட்டு துணைக் குழுவிடம் நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.