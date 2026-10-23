குடியிருப்பு அருகே கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பை கழிவுகளால் சுகாதார சீர்கேடு
குடியிருப்பு அருகே கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பை கழிவுகளால் சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:24 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: சுங்குவார்சத்திரத்தில் அருகே, திருமங்கலம் மற்றும் மொளச்சூர் ஊராட்சிகளின் எல்லை பகுதியில், குடியிருப்பு அருகே கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பை கழிவுகளால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியம், திருமங்கலம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பள்ளத்தெருவில், 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதி, மொளச்சூர் மற்றும் திருமங்கலம் ஊராட்சி எல்லையாக உள்ளது.
சுங்குவார்சத்திரம் பஜாரில் இருந்து, மொளச்சூர் ஊராட்சியில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளுக்கு, பள்ளத்தெரு வழியாக தினமும் ஏராளமானோர் சென்று வருகின்றனர்.
இப்பகுதியில் உள்ள வீடுகள் மற்றும் கடைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் குப்பை கழிவுகளை, இங்குள்ள காலி மனை மற்றும் மழைநீர் வடிகாலில் கொட்டி செல்கின்றனர்.
இதனால், குடியிருப்பு அருகே குவிந்துள்ள குப்பை கழிவுகளால், அப்பகுதி முழுதும் கடும் துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது.
அதேபோல், அப்பகுதியில் குவிந்துள்ள குப்பை கழிவுகளால் பன்றிகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளதால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. குப்பை கழிவுகளை அகற்றுவதில், திருமங்கலம் மற்றும் மொளச்சூர் ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் அலட்சியமாக உள்ளன.
எனவே, குடியிருப்பு அருகே கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பை கழிவுகளை அகற்ற வேண்டும். மேலும், குப்பை கழிவுகளை கொட்டுவோர் மீது சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.