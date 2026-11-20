பனிப்பொழிவால் விளைச்சல் பாதிப்பு மல்லிகைப்பூ கிலோ ரூ.2000க்கு விற்பனை
பனிப்பொழிவால் விளைச்சல் பாதிப்பு மல்லிகைப்பூ கிலோ ரூ.2000க்கு விற்பனை
ADDED : நவ 19, 2026 05:15 PM
காஞ்சிபுரம்: பனிப்பொழிவால் மல்லிகைப்பூ விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டு, காஞ்சிபுரம் பூக்கடை சத்திரத்திற்கு வரத்து குறைந்துள்ள நிலையில், நேற்று கிலோ மல்லிகைப்பூ 2,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
காஞ்சிபுரத்தை சுற்றியுள்ள வதியூர், கூரம், சிறுவாக்கம், புரிசை, புள்ளலுார், மூலப்பட்டு, மணியாச்சி, சாமந்திபுரம் உள்ளிட்ட வட்டாரங்களிலும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் மல்லிகைப்பூ, காஞ்சிபுரம் பூக்கடை சத்திரத்திற்கு விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகிறது.
இரு வாரங்களுக்கு முன் கிலோ மல்லிகைப்பூ 400 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில் சில நாட்களாக பனிப்பொழிவு நிலவி வருவதால், மல்லிகைப்பூ விளைச்சல் வெகுவாக குறைந்துள்ளது.
இதனால், காஞ்சிபுரம் பூக்கடை சத்திரத்திற்கு வரத்து குறைந்துள்ளதால், நேற்று கிலோ மல்லிகைப்பூ 2,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இருப்பினும் முகூர்த்த தினமான இன்று காஞ்சிபுரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் திருமணம், புதுமனை புகுவிழா, சீமந்தம், நிச்சயதார்த்தம் உள்ளிட்ட சுபநிகழ்ச்சி நடைபெறுவதால் மல்லிகைப்பூவின் தேவை அதிகரித்துள்ளது.
தேவைக்கேற்ப மல்லிகைப்பூ வரத்து இல்லாததால், காஞ்சிபுரம் பூக்கடை சத்திரத்தில் இன்று (நவ.,19) ஒரு சில வியாபாரிகளே மல்லிகைப்பூவை கிலோ, 2,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தனர்.
முகூர்த்த நாளையொட்டி கிராக்கி அதிகம் இருந்ததால், தோட்டத்தில் இருந்து பூக்கடை சத்திரத்திற்கு இன்று விற்பனைக்கு வந்தவுடனே முதல் தரமான மல்லிகைப்பூ உடனே விற்று தீர்ந்து விட்டது.