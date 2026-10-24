ரயில்வே சாலையில் கடும் நெரிசல் திக்குமுக்காடும் வாகன ஓட்டிகள்: போலீசார் கண்காணிப்பு அவசியம்
ரயில்வே சாலையில் கடும் நெரிசல் திக்குமுக்காடும் வாகன ஓட்டிகள்: போலீசார் கண்காணிப்பு அவசியம்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ரயில்வே சாலையில், பி.எஸ்.கே., தெரு, திருசக்கரபுரம் தெரு இணையும் நான்குமுனை சந்திப்பில், காலை – மாலை நேரங்களில் ஏற்படும் நெரிசலால், வாகன ஓட்டிகள் திக்குமுக்காடி வருகின்றனர். எனவே, நெரிசலை கட்டுப்படுத்த போலீசாரை நியமிக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் ரயில்வே சாலையில் ராஜாஜி மார்க்கெட், அரசு தலைமை மருத்துவமனை, தலைமை அஞ்சலகம், மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம், உழவர் சந்தை, சினிமா தியேட்டர்கள் மற்றும் மளிகை, ஜவுளிக்கடை உள்ளிட்ட ஏராளமான கடைகள் உள்ளன.
இச்சாலை வழியாக தாலுகா அலுவலகம், பழைய ரயில் நிலையம், பேருந்து நிலையம், சேக்குபேட்டை, ஆனந்தாபேட்டை, ரெட்டிபேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு தினமும் ஏராளமானோர் சென்று வருகின்றனர்.
வாகன போக்குவரத்து நிறைந்த இச்சாலையில், பி.எஸ்.கே., தெரு, திருசக்கரபுரம் தெரு இணையும் நான்குமுனை சந்திப்பில், போக்குவரத்தை சீரமைக்க போலீசார் இல்லாததால், இப்பகுதியில் அடிக்கடி நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
குறிப்பாக, காலை – மாலை பள்ளி வேலை நேரங்களில், விதிமீறி செல்லும் வாகன ஓட்டிகளால், அப்பகுதியில் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதால், நான்கு திசைகளிலும் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன. இதனால், பள்ளி, கல்லுாரிக்கு மாணவ – -மாணவியர் தாமதமாக செல்கின்றனர்.
மருத்துவனை அமைந்துள்ள பகுதி என்பதால், ஒரு சில நேரங்களில் ‘108’ ஆம்புலன்ஸ் எனும் அவசர கால வாகனமும் நெரிசலில் சிக்குகின்றன. இதனால், உயிருக்கு போராடும் நோயாளிகள் குறித்த நேரத்தில் மருத்துவமனைக்கு செல்ல முடியாத சூழல் உள்ளது.
எனவே, ரயில்வே சாலையுடன், பி.எஸ்.கே., தெரு, திருச்சக்கரபுரம் தெரு இணையும் நான்குமுனை சந்திப்பில், காலை – மாலை நேரங்களில், போக்குவரத்து போலீசாரை நியமிக்க, போலீஸ் உயரதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.