பயன்பாட்டிற்கு வராமல் வீணாகும் நெடுஞ்சாலை துறை கழிப்பறைகள்
பயன்பாட்டிற்கு வராமல் வீணாகும் நெடுஞ்சாலை துறை கழிப்பறைகள்
UPDATED : அக் 08, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 07, 2026 10:56 PM
காஞ்சிபுரம்: சென்னை -- கன்னியாகுமரி சாலை திட்டத்தின் கீழ், காஞ்சிபுரம் -- வாலாஜாபாத் இடையே, நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள கழிப்பறைகள் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் பூட்டியே கிடப்பதால், பயணியர் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் -- வாலாஜாபாத் நெடுஞ்சாலையில் பயணியர் வசதிக்காக, பேருந்து நிழற்குடையை ஒட்டி, கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. கட்டி முடித்து பல மாதங்களாகியும், பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படாமல் பூட்டியே கிடக்கின்றன.
இதனால், பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு வரும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள், அவசர தேவைக்கு கழிப்பறையை பயன்படுத்த முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, அய்யம்பேட்டை மக்கள் கூறுகையில், 'கழிப்பறைகள் கட்டி பல மாதங்களாகி விட்டன. ஆனால், பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படவில்லை.
இதனால், பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு வரும் பயணியர், அருகில் உள்ள கடைகள் அல்லது குடியிருப்புகளுக்கு சென்று கழிப்பறையை பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது' என்றனர்.
சென்னை -- கன்னியாகுமரி தொழிற்தட சாலை திட்ட அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
கழிப்பறைகளை பராமரிக்கும் பொறுப்பு ஒப்பந்ததாரர்களிடம் உள்ளது. சிலர் இவற்றை தவறாக பயன்படுத்துவதுடன், சேதப்படுத்தியும் விடுகின்றனர்.
எனவே, சில இடங்களில் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளன. கழிப்பறைகளை சீரமைத்து, பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு கூறினார்.