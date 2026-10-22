தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/காஞ்சி ஆதிகாமாட்சி கோவிலில் துர்க்கை அம்மனுக்கு ஹோமம்

காஞ்சி ஆதிகாமாட்சி கோவிலில் துர்க்கை அம்மனுக்கு ஹோமம்

காஞ்சி ஆதிகாமாட்சி கோவிலில் துர்க்கை அம்மனுக்கு ஹோமம்

UPDATED : அக் 15, 2026 06:20 PM

ADDED : அக் 15, 2026 06:06 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 15, 2026 06:20 PM ADDED : அக் 15, 2026 06:06 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ஆதிகாமாட்சி கோவிலில் நவராத்திரி விழாவின் ஆறாவது நாளான நேற்று, ஒருவருக்கொருவர் இடையே உள்ள பிரச்னைகள் தீர்ந்து, அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக, துர்க்கை அம்மனுக்கு சிறப்பு ஹோமம் நடந்தது.

காஞ்சிபுரத்தில் ஆதிகாமாட்சி என அழைக்கப்படும் ஆதிபீடா பரமேஸ்வரி காளிகாம்பாள் கோவிலில், நவராத்திரி விழா மற்றும் மஹாசண்டி ஹோமம், கடந்த 11ம் தேதி தொடங்கியது. இதில், தினமும் துர்க்கை அம்மனுக்கு ஹோமங்கள் நடந்து வருகின்றன.

இதில், ஆறாவது நாளான நேற்று, துன்பம், கவலை, பாவம், மனக்குழப்பம் ஆகியவை நீங்கி, ஒருவருக்கொருவர் இடையே உள்ள பிரச்னைகள் தீர்ந்து, அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக, துர்க்கை அம்மனுக்கு ஹோமம் நடந்தது. இதில், திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us