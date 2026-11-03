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சாலையில் திரியும் குதிரைகளால் செரப்பனஞ்சேரியில் விபத்து அபாயம்
சாலையில் திரியும் குதிரைகளால் செரப்பனஞ்சேரியில் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 03, 2026 07:36 PM
ADDED : நவ 03, 2026 07:36 PM
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ஸ்ரீபெரும்புதுார்: செரப்பனஞ்சேரி சாலையில் திரியும் குதிரைகளால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இருந்து ஒரகடம், ஸ்ரீபெரும்புதுார் பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் பல்வேறு வாகனங்களில் சென்று வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, செரப்பனஞ்சேரி சாலையில் ஏராளமான குதிரைகள் சுற்றித்திரிகின்றன. அவை, திடீரென சாலையின் குறுக்கே செல்வதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, நெடுஞ் சாலையில் சுற்றித்திரியும் குதிரைகளை பாதுகாப்பான இடத்தில் பராமரிக்க, செரப்பனஞ்சேரி ஊராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலி யுறுத்தி வருகின்றனர்.