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தோட்டக்கலை பண்ணையில் மலிவு விலையில் பூ, பழ மரக்கன்றுகள் விற்பனை

தோட்டக்கலை பண்ணையில் மலிவு விலையில் பூ, பழ மரக்கன்றுகள் விற்பனை

UPDATED : ஆக 15, 2026 05:29 PM

ADDED : ஆக 15, 2026 05:10 PM

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UPDATED : ஆக 15, 2026 05:29 PM ADDED : ஆக 15, 2026 05:10 PM

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காஞ்சிபுரம்:காஞ்சிபுரம் அடுத்த மேல்ஒட்டிவாக்கம் அரசு தோட்டக்கலை பண்ணையில், பூச்செடிகள், பழமரக்கன்றுகள் மற்றும் மரக்கன்றுகள் மலிவு விலையில் விற்பனைக்கு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இப்பண்ணையில் வீடுகள் மற்றும் விளைநிலங்களில் வளர்ப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் பலவகை நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. மல்லிகை, முல்லை, கனகாம்பரம், ரோஜா, செம்பருத்தி மற்றும் பழமரக்கன்றுகள் மா, கொய்யா, சப்போட்டா, எலுமிச்சை, மாதுளை, நெல்லி மற்றும் பப்பாளி, மரக்கன்றுகள் தேக்கு, செம்மரம், மலைவேம்பு, பூவரசு மற்றும் புங்கன் ஆகியவை மலிவு விலையில் கிடைக்கும்.

இங்கு பூச்செடிகள் 15 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது., வெளியில் 50 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.

மரக்கன்றுகள் கொய்யா 40 ரூபாய்க்கும், மா 80 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது. வெளியில் 80 மற்றும் 150 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.

மேலும் தற்போது, வீட்டு மற்றும் மாடித் தோட்டத்திற்கு தேவையான மண்புழு உரம், மீன் அமிலம், பயோ பெர்டிலைசர் முதன்முறையாக தயார் செய்யப்பட்டு விற்பனைக்கு உள்ளது.

இதுகுறித்து, தோட்டக்கலை அலுவலர் தினேஷ் கூறுகையில், ''தோட்டக்கலைத் துறையின் மூலம் வீரிய ஒட்டு முறையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மரக்கன்றுகள், நோய் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டவையாகவும் குறைந்த காலத்தில் வீரியமாக வளரக்கூடியவையாகவும் இருக்கும்,'' என்றார்.

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