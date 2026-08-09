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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ வேளியூர் நீர் வரத்து கால்வாயில் மண் போட்டு மூடி பாதை அமைப்பு: வீட்டுமனை பிரிவினர் ஆக்கிரமிப்பு 

வேளியூர் நீர் வரத்து கால்வாயில் மண் போட்டு மூடி பாதை அமைப்பு: வீட்டுமனை பிரிவினர் ஆக்கிரமிப்பு 

வேளியூர் நீர் வரத்து கால்வாயில் மண் போட்டு மூடி பாதை அமைப்பு: வீட்டுமனை பிரிவினர் ஆக்கிரமிப்பு 

UPDATED : ஆக 08, 2026 04:39 PM

ADDED : ஆக 08, 2026 04:30 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 04:39 PM ADDED : ஆக 08, 2026 04:30 PM

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காஞ்சிபுரம்:தனியார் வீட்டுமனை பிரிவினர், ஏரி நீர் வரத்து கால்வாய் குறுக்கை குழாய் அமைத்து, மண் போட்டு மூடி பாதை அமைத்து, ஆக்கிரமித்திருப்பதால், ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் அடுத்த, வேளியூர் கிராமத்தில், நீர்வளத் துறை கட்டுப்பாட்டில் பெரிய ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரி நீரை பயன்படுத்தி, 800க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலத்தில், விவசாயிகள் நெல் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.

பெரியகரும்பூர் ஏரி உபரி நீர் மற்றும் புதுப்பாக்கம் ஏரி உபரி நீர் பெரிய கரும்பூர் 15 அடி அகலம் உடைய ஓடை கால்வாய் வழியாக, வேளியூர் ஏரிக்கு சென்று நிரம்பி வந்தது.

இந்த ஏரிக்கு செல்லும் கால்வாய் குறுக்கே, தனியார் வீட்டுமனை பிரிவினர் ராட்சத குழாய்கள் அமைத்து, மண்ணை கொட்டி பாதை ஏற்படுத்தி உள்ளனர்.

இரு ஏரிகளின் உபரி நீர் செல்லும் கால்வாயில், சிறிய அளவிலான குழாய்கள் போட்டு தண்ணீரை தடுப்பு ஏற்படுத்தியதால், வேளியூர் ஏரி நிரம்புவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

நீர் வழித்தடங்கள் அருகே இடையூறு மற்றும் கட்டுமானங்கள் செய்யக்கூடாது என, வழி காட்டி விதி முறைகள் இருந்தும் சிலர் நீர் வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் அனுமதி பெறாமல் தான்தோன்றி தனமாக செயல்படுவதால், ஏரி நீர் வழித்தடம் மறையும் அபாயம் உள்ளது.

எனவே, சம்பந்தப்பட்ட நீர்வளத் துறையினர் ஆய்வு செய்து, தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

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