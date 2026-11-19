பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தக்கோரி மனித சங்கிலி போராட்டம்
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தக்கோரி மனித சங்கிலி போராட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 05:55 PM
காஞ்சிபுரம்: பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட, 27 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே ஓய்வூதியதாரர்கள் இன்று (நவ.,18) மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே, தமிழ்நாடு ஓய்வூதியர்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் நடந்த இப்போராட்டத்தில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.
ஓய்வூதிய சரி பார்ப்புச் சட்டம் 2025ஐ திரும்பப் பெற வேண்டும்; தமிழக அரசின் உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
மேலும், சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு சட்டப்பூர்வ ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும்; மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் சேர அனுமதிக்க வேண்டும்.
கல்லுாரி ஆசிரியர்களுக்கு உரிய ஊதிய அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 27 அம்ச கோரிக்கைகளை மத்திய, மாநில அரசுகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில், இன்று மனிதசங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.