மனைவியை கழுத்து நெரித்து கொன்ற கணவன் கைது: கர்ப்பத்தில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் வெறிச்செயல்
மனைவியை கழுத்து நெரித்து கொன்ற கணவன் கைது: கர்ப்பத்தில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் வெறிச்செயல்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:46 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:23 PM
சாலவாக்கம்:பழையசீவரத்தில் மனைவியின் கர்ப்பத்தில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் கழுத்து நெரித்து கொலை செய்த வழக்கில் கணவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், பழையசீவரத்தைச் சேர்ந்தவர் சோமசுந்தரம் 28. ஊர்க்காவல் படையில் பணியாற்றி வருகிறார்.
இவர், உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், ஆனம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சோனியா, 28, என்பவரை காதலித்து கடந்த ஆண்டு இறுதியில் திருமணம் செய்துக் கொண்டார். சோனியா ஐந்து மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் காலை சோனியா பழைசீவரத்தில் உள்ள கணவர் வீட்டில் கழுத்தில் காயங்களுடன் இறந்த நிலையில் கிடப்பது குறித்து தகவல் அறிந்த சாலவாக்கம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனர்.
சோனியாவின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, தலைமறைவாக இருந்த சோமசுந்தரத்தை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதனிடையே, சோனியாவின் அண்ணன் பிரசாந்த் தன் தங்கையை வரதட்சணை கொடுமையில் கணவர் சோமசுந்தரம் கொலை செய்ததாக சாலவாக்கம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
சோமசுந்தரத்திடம் போலீசார் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டதையடுத்து, போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுவதாவது:
சோமசுந்தரம் - சோனியா இருவரும் எட்டு ஆண்டுகளாக காதலித்து பெற்றோர் எதிர்ப்பை மீறி திருமணம் செய்துள்ளனர். சோமசுந்தரம் தாம்பத்யத்தில் ஈடுபட்டாலும் குழந்தை உருவாக்ககூடிய உயிரணு அவருக்கு இல்லை என மருத்துவர் மூலம் கணவர், மனைவி இருவரும் அறிந்துள்ளதாக தெரிகிறது. இந்நிலையில், சோனியா கர்ப்பமானதால் சந்தேகம் அடைந்த சோமசுந்தரம் இது தொடர்பாக நேற்று முன்தினம் மனைவியிடம் விவாதித்துள்ளார்.
வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், சோனியாவின் கழுத்தை நெரித்து சோமசுந்தரம் கொலை செய்துள்ளார்.
இவ்வாறு போலீசார் கூறினர்.
சோமசுந்தரத்திடம் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் பெற்றதையடுத்து, உத்திரமேரூர் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி நேற்று சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.