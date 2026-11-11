வடிகாலில் முறைகேடாக கழிவுநீர் இணைப்பு காஞ்சி பேருந்து நிலையத்தில் சுகாதார சீர்கேடு
வடிகாலில் முறைகேடாக கழிவுநீர் இணைப்பு காஞ்சி பேருந்து நிலையத்தில் சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : நவ 10, 2026 08:17 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:14 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில், மழைநீர் வடிகாலில் வணிக வளாகங்களின் கழிவுநீர் முறைகேடாக விடப்படுவதால், துர்நாற்றத்துடன் சாலையில் வழிந்தோடுவதால், பயணியருக்கு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலைய பகுதியில் மழைநீர் வெளியேறுவதற்காக, மாநகராட்சி சார்பில் சாலையோரம் கான்கிரீட் வடிகால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், அப்பகுதி வணிக வளாகங்களின் கழிவுநீர் முறைகேடாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், உணவு கழிவுகள் தேங்கி வடிகாலில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், மதுராந்தோட்டம் தெரு நுழைவாயில் அருகே, வடிகாலில் உள்ள மழைநீர் வெளியேறும் துளை வழியாக கழிவுநீர் துர்நாற்றத்துடன் சாலையில் வழிந்தோடுகிறது.
தொடர்ந்து கழிவுநீர் வெளியேறுவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதுடன், மண் அரிப்பு காரணமாக சாலையும் சேதமடைந்து வருகிறது.
எனவே, காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில், மழைநீர் வடிகாலில் முறைகேடாக இணைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் இணைப்புகளை துண்டித்து, வடிகாலில் உள்ள அடைப்புகளை முழுமையாக நீக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலை முழுமையாக ஆய்வு செய்து முறைகேடாக இணைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் இணைப்புகளை துண்டிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.