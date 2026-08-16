சாலையோரம் ‘பார்க்கிங்’ அதிகரிப்பு காஞ்சியில் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
சாலையோரம் ‘பார்க்கிங்’ அதிகரிப்பு காஞ்சியில் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ADDED : ஆக 14, 2026 04:20 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட சாலையோரங்களில், வீட்டு உரிமையாளர்கள் தங்கள் கார்களை நிறுத்தி வைப்பதால், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் 51 வார்டுகள் உள்ளன. நகரில் உள்ள முக்கிய சாலைகள் மட்டுமின்றி, குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள சாலையோரங்களில் கார்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. இதனால், சாலை சுருங்கி, எதிரெதிரே வரும் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.
மேலும், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதுடன், அவசர காலங்களில் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் செல்வதிலும் சிக்கல் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. குடியிருப்புகளில் போதிய பார்க்கிங் வசதி இல்லாததால், வீட்டு உரிமையாளர்கள் சாலைகளை வாகன நிறுத்துமிடமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
மாநகராட்சி முழுவதும் இப்பிரச்னை இருப்பதால், விதிமீறி சாலையில் வாகனங்களை நிறுத்துவோர் மீது மாநகராட்சி நிர்வாகம் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.