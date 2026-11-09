நெசவாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பும் பணி தீவிரம்

UPDATED : நவ 07, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், பல ஆண்டுகளாக நெசவு பணியில் ஈடுபடாமல் உள்ள நெசவாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பும் பணி நடந்து வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் செயல்படும் 22 கைத்தறி பட்டு கூட்டுறவு சங்கங்களில், 3,000 நெசவாளர்கள் மட்டுமே தற்போது நெசவு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆனால், 20 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் நெசவு பணியில் ஈடுபடாமல், சங்கங்களில் உறுப்பினர்களாக மட்டுமே தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
இவர்களில் யாரெல்லாம் பல ஆண்டுகளாக நெசவு பணியில் ஈடுபடாமல் உள்ளனர் என்பதை கண்டறியும் நடவடிக்கையில் கூட்டுறவு சங்கங்கள் இறங்கியுள்ளன. இதற்காக, பணியாற்றாத உறுப்பினர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது.
அதில், மீண்டும் சங்கத்தின் வாயிலாக பட்டு நெசவு பணியை மேற்கொள்ள விரும்புவோர், அதற்கான டெபாசிட் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் அல்லது தொடர்ந்து பணியாற்றாததற்கான காரணங்களை விளக்கி கடிதம் அளிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உரிய விளக்கத்தை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அளிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு சங்கத்திலும் இதுபோன்ற உறுப்பினர்களை அடையாளம் கண்டு நோட்டீஸ் அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.