காஞ்சி மாநகராட்சி பதவிக்காலத்திற்குள் இரண்டு முறை கூட்டம் நடத்த முடிவு: மேயர்
காஞ்சி மாநகராட்சி பதவிக்காலத்திற்குள் இரண்டு முறை கூட்டம் நடத்த முடிவு: மேயர்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:39 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:36 AM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில், தி.மு.க., மேயர் மகாலட்சுமி தலைமையில், 50 கவுன்சிலர் ஐந்தாண்டு பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், அதற்குள் இன்னும் இரண்டு மாநகராட்சி கூட்டங்கள் மட்டுமே நடத்தப்படும் என மேயர் தெரிவித்துள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் நகராட்சி, 2021ல் மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. இதையடுத்து, 2022 மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலை தொடர்ந்து, தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த மகாலட்சுமி மேயராகவும், 50 கவுன்சிலர்களும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர்.
இவர்களின் ஐந்தாண்டு பதவிக்காலம், வரும் 2027 மார்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது. கடந்த ஐந்தாண்டுகளில், மாநகராட்சியின் நிர்வாகப் பணிகள் மற்றும் வார்டு மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் தொடர்பாக மாதந்தோறும் அல்லது இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மாமன்றக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வந்துள்ளன.
இந்தக் கூட்டங்களில், சாலை, குடிநீர், பாதாள சாக்கடை, தெருவிளக்கு, மழைநீர் வடிகால், குப்பை அகற்றுதல் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பாக கவுன்சிலர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வந்தனர். அவற்றின் அடிப்படையில் பல தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், மக்கள் பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் மார்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைய உள்ளதால், அதற்குள் இரண்டு மாமன்றக் கூட்டங்கள் மட்டுமே நடத்தப்படும் என மேயர் மகாலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, நவம்பர் 15ம் தேதிக்கு பின் ஒரு கூட்டமும், அடுத்ததாக ஜனவரி மாதம் ஒரு கூட்டமும் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த இரண்டு கூட்டங்களிலும், மாநகராட்சிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்மானங்களை நிறைவேற்றவும், கவுன்சிலர்கள் தங்களது வார்டுகளில் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகள் மற்றும் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையிலான தீர்மானங்களை கொண்டுவரவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐந்தாண்டு பதவிக்காலம் நிறைவடைவதற்கு முன் நடைபெற உள்ள இந்த இரண்டு கூட்டங்களிலும், வார்டு பிரச்னைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு கவுன்சிலர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே எழுந்துள்ளது.