பாலாறு குடிநீர் குழாய்கள் துண்டிக்கப்பட்டதால் அய்யங்கார்குளம் ஊராட்சிக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு; கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஊராட்சி தலைவர் புகார்
பாலாறு குடிநீர் குழாய்கள் துண்டிக்கப்பட்டதால் அய்யங்கார்குளம் ஊராட்சிக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு; கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஊராட்சி தலைவர் புகார்
UPDATED : செப் 29, 2026 07:10 AM
ADDED : செப் 28, 2026 06:42 PM
காஞ்சிபுரம் : பாலாறு பாலம் கட்டும் நெடுஞ்சாலை துறை ஒப்பந்ததாரர், அய்யங்கார்குளம் கிராமத்திற்கு செல்லும் குடிநீர் குழாய்களை துண்டித்துவிட்டதால், குடிநீர் கிடைக்கவில்லை என, கலெக்டர் அலுவலகத்தில், ஊராட்சி தலைவர் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்கள் குறைதீர் கூட்டம், கலெக்டர் வளாக கூட்டரங்கில், கூடுதல் கலெக்டர் ஆஷிக் அலி தலைமையில் நேற்று நடந்தது. இதில், வேலைவாய்ப்பு, உதவித்தொகை, ஆக்கிரமிப்பு, குடிநீர், ரேஷன் அட்டை என, பல்வேறு கோரிக்கை தொடர்பாக, 410 பேர் மனுக்கள் அளித்தனர்.
மனுக்களை பெற்றுக்கொண்ட கூடுதல் கலெக்டர் ஆஷிக் அலி, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் வழங்கி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தினார்.
இக்கூட்டத்தில், அய்யங்கார்குளம் கிராமத்தில் குடிநீர் குழாய் துண்டிக்கப்பட்டப்பட்டது குறித்து, ஊராட்சி தலைவர் திருநாவுக்கரசு மனு அளித்தார்.
மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
அய்யங்கார்குளம் கிராமத்தில், 1,500 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. எங்களது கிராமத்திற்கு குடிநீர் ஆதாரமாக பாலாாற்றில் இருந்து வரும் குடிநீர் குழாய்கள் உள்ளன. ஆனால், இந்த குழாய்களை, பாலாறு பாலம் கட்டும் நெடுஞ்சாலை துறை ஒப்பந்ததாரர் துண்டித்துள்ளார்.
இதனால், எங்களது கிராமத்திற்கு 15 நாட்களாக குடிநீர் வரவில்லை. இதுகுறித்து ஏற்கனவே பல்வேறு மனுக்கள் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. எங்களது பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ளது.
எனவே, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா, குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.